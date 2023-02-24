В России отреагировали на новые санкции США

«Безусловно, Россия выдержит (новые ограничения — прим.« Ленты.ру»). Введение санкций против представителей металлургии — это полная глупость, оно показывает только их беспомощность. За всем этим безусловно стоит не политика, а экономика: Вашингтон заинтересован только в том, чтобы как можно дороже и больше продавать свою продукцию другим странам. Это нечестная конкуренция со стороны Штатов по отношению к России», — отреагировал на ограничения Ананских.