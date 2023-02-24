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11 минут назад

Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги и направил им предложение войти в состав Общественной палаты.

«Не менее половины кандидатур (в ОП РФ. — «Газета.Ru») представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в ОП будут включены представители общественных палат новых субъектов Российской Федерации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что состав ОП РФ будет формироваться из 40 граждан, утверждаемых президентом России, одного представителя общественной палаты от каждого субъекта РФ и 43 представителей общероссийских некоммерческих организаций, для отбора которых объявляется конкурс.

В ноябре прошлого года сообщалось, что президент России Владимир Путин указом заменил 10 человек в Совете по правам человека. Новыми членами СПЧ, в частности, стали военкор Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил назначения тем, что «другие лица становятся лидерами общественного мнения».

Политика,Ольга Занко,Александр Коц,Елена Шишкина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет по правам человека,Общественная палата России,Госдума,
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