Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Глава государства определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги и направил им предложение войти в состав Общественной палаты.

«Не менее половины кандидатур (в ОП РФ. — «Газета.Ru») представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в ОП будут включены представители общественных палат новых субъектов Российской Федерации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, что состав ОП РФ будет формироваться из 40 граждан, утверждаемых президентом России, одного представителя общественной палаты от каждого субъекта РФ и 43 представителей общероссийских некоммерческих организаций, для отбора которых объявляется конкурс.