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19 минут назад

Госдеп США опубликовал информацию о подарке Путина Байдену

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин в 2021 году преподнес главе США Джо Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью стоимостью в 12 тысяч долларов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представленные Государственным департаментом 23 февраля данные годового отчета протокольного управления.

Госдеп США опубликовал информацию о подарке Путина Байдену
Фото: ТАССТАСС

«Настольный набор для письма и ручка. 16.06.2021. Ценность —$12 тыс. Расположение — передан в НАРУ (Национальное управление архивов и документации)», — указано в документе.

Как отмечает издание, письменный набор «Москва» стал самым дорогим подарком президенту Джо Байдену в 2021 году.

В публикации отмечается, что Путин вручил американскому коллеге этот набор на саммите в Женеве в 2021 году. Байден в ответ подарил Путину солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

«Известия» уточняют, что канцелярия начальника протокольного отдела Государственного департамента опубликовала перечень подарков от иностранных правительств. В списке есть как материальные подарки, так и благодарности в виде оплаченных командировочных расходов или поездок. Перечень состоит из 70 страниц и включает в себя информацию о взаимных подарках лидера США и его супруги Джилл Байден, помощников президента в администрации США, советников по национальной безопасности и других.

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