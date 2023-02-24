Госдеп США опубликовал информацию о подарке Путина Байдену

Президент России Владимир Путин в 2021 году преподнес главе США Джо Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью стоимостью в 12 тысяч долларов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представленные Государственным департаментом 23 февраля данные годового отчета протокольного управления.

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«Настольный набор для письма и ручка. 16.06.2021. Ценность —$12 тыс. Расположение — передан в НАРУ (Национальное управление архивов и документации)», — указано в документе.

Как отмечает издание, письменный набор «Москва» стал самым дорогим подарком президенту Джо Байдену в 2021 году.

В публикации отмечается, что Путин вручил американскому коллеге этот набор на саммите в Женеве в 2021 году. Байден в ответ подарил Путину солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.