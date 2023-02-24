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14 минут назад

Посол Антонов: оппоненты России не готовы отказаться от однополярного мироустройства

Газета.Ru

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия стремится к решению международных проблем мирным путем, однако сталкивается с сопротивлением оппонентов, которые не готовы отказаться от однополярного мироустройства. Его словам на приеме по случаю Дня защитника Отечества передает ТАСС.

Антонов предупредил об опасности распространения оружия массового уничтожения
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Дипломат отметил, что после серьезных потрясений в разных регионах мира уже никого не удивляют факты игнорирования базовых принципов международного общения, лежащих в основе Устава ООН. По мнению Антонова, наблюдается тенденция роста непредсказуемости и конфликтности, а разрыв в уровне недоверия между великими державами является огромным.

"Разобщенность приводит к расползанию опасных вызовов и угроз, главные из которых — терроризм и распространение оружия массового уничтожения", - подчеркнул посол.

По его словам, Россия делает все возможное, чтобы возникающие проблемы решались мирным путем, однако сталкивается с противодействием оппозиции, которая не готова отказаться от однополярного мироустройства.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявлял, что российская специальная военная операция на Украине дала импульс изменению миропорядка в пользу многополярности. По словам дипломата, на это указывает неготовность большинства стран мира в том числе присоединяться к антироссийским санкциям Запада.

Политика,Алексей Дробинин,Анатолий Антонов,МИД России,ООН,
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