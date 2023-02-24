Российский депутат признал бессмысленность ООН

ООН стала инструментом влияния США и тем самым потеряла смысл своего существования. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию против России. За нее проголосовала 141 страна, семь — против, еще 32 страны воздержались. Резолюция требует от России немедленно вывести войска с территории Украины за установленные на международном уровне границы, а также прекратить ракетные удары по критически важной инфраструктуре. Резолюция не содержит аналогичных призывов к Украине и носит необязательный характер.
Шеремет выразил мнение, что ООН «изжила себя» как международный институт, обязанный регулировать обстановку в мире, и превратилась в «инструмент влияния США».
«США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате», — заявил депутат.
Он добавил, что ООН, на его взгляд, более не является независимой миротворческой площадкой.
Шеремет также считает, что ООН ведет однобокую политику и тем самым дискредитирует себя, поэтому постепенно будет терять свой авторитет для международного сообщества.