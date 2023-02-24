Российский депутат признал бессмысленность ООН

ООН стала инструментом влияния США и тем самым потеряла смысл своего существования. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

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Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию против России. За нее проголосовала 141 страна, семь — против, еще 32 страны воздержались. Резолюция требует от России немедленно вывести войска с территории Украины за установленные на международном уровне границы, а также прекратить ракетные удары по критически важной инфраструктуре. Резолюция не содержит аналогичных призывов к Украине и носит необязательный характер.

Шеремет выразил мнение, что ООН «изжила себя» как международный институт, обязанный регулировать обстановку в мире, и превратилась в «инструмент влияния США».

«США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате», — заявил депутат.

Он добавил, что ООН, на его взгляд, более не является независимой миротворческой площадкой.