В Крыму прокомментировали взлом эфиров двух радиостанций

Взлом эфиров популярных крымских радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» должен повлечь за собой жесткую реакцию, заявил сопредседатель АСН Крыма Роман Чегринец. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что накануне неизвестные злоумышленники взломали эфиры радиостанций. Вместо заранее подготовленных редакционных программ в эфир вышла запись от имени руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова, в которой он угрожал жителям региона.

По данным агентства, сотрудники радиостанций оперативно отреагировали на ситуацию и прервали вещание. Затем они восстановили трансляцию программ в штатном режиме.

Чегринец подчеркнул, что в этом случае можно говорить о акте цифрового терроризма, организованном украинскими спецслужбами. Он добавил, что на такие действия противника следует жестко реагировать.

По его оценке, в Киеве «понимают только силу».