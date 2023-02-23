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28 минут назад

Путин пообещал распространить статус ветерана боевых действий на всех ополченцев Донбасса

RT на русскомиещё 1

Президент России Владимир Путин пообещал распространить статус ветерана боевых действий на всех ополченцев Донбасса.

Он подчеркнул, что это люди, которые практически в одиночку боролись за интересы своих людей.

«Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — цитирует Путина ТАСС.

Так глава государства ответил на просьбу наделить соответствующим статусом военных, которые сражались за Донбасс, были ранены и вынуждены были оставить службу до вхождения новых регионов в состав России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в специальной военной операции, выплатят две пенсии, а также предоставят другие предусмотренные законодательством компенсации.

Путин обратился к россиянам со сцены в "Лужниках"

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почётом.

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