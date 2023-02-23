Мишустин поручил подготовить предложения по реализации послания Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам к 7 марта представить предложения о порядке реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

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Также к 7 марта должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации озвученных Путиным инициатив со сроками их исполнения и ответственными (из числа федеральных министерств и ведомств).