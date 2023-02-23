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18 минут назад

Мишустин поручил подготовить предложения по реализации послания Путина

Lenta.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам к 7 марта представить предложения о порядке реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Мишустин поручил подготовить предложения по реализации послания Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также к 7 марта должны быть подготовлены и перечни конкретных мероприятий по реализации озвученных Путиным инициатив со сроками их исполнения и ответственными (из числа федеральных министерств и ведомств).

21 февраля Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В ходе обращения российский лидер выступил с рядом инициатив социального характера. В том же выступлении Путин пообещал, что экономика страны не будет переводиться исключительно на военные рельсы.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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