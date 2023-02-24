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38 минут назад

Шольц пообещал продолжить искать диалог с Путиным

Lenta.ruиещё 4

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF дал обещание продолжать искать диалог с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что это необходимо делать даже в том случае, если время для переговоров еще не пришло.

Шольц пообещал продолжить искать диалог с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Шольц уточнил, что сперва нужно, чтобы наступил момент, который позволит открыть перспективу установления мира, поэтому он намерен продолжать общаться с Путиным. По его словам, российского лидера необходимо убедить в том, что «все не так, как он это представляет».

Канцлер ФРГ отметил, что однажды придет время, когда можно будет провести честные переговоры, благодаря которым удастся добиться приемлемых и «правильных для украинцев» результатов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза организации прокомментировал слова представителей стран Евросоюза о добрососедстве с Россией, назвав их прикрытием для подготовки к противостоянию с Москвой.

Политика,В мире,Олаф Шольц,Василий Небензя,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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