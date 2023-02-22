Приостановка участия в ДСНВ и диверсии на «Севпотоках»: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 22 февраля, ответил на вопросы журналистов о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и диверсии на Северных потоках. «Рамблер» собрал главные заявления официального представителя Кремля.

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Приостановка участия России в ДСНВ

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Реакция западных стран на приостановку российской стороной участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свидетельствует о том, что они не готовы к переговорам, передает ТАСС.

«Реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также сообщил о необходимости сохранять терпение, пока Запад не выразит готовность вести «нормальный диалог» по возобновлению участия России в ДСНВ. Песков добавил, что для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности.

Кроме того, он подчеркнул, что о возвращении к диалогу со стороны России может идти речь только после того, как страна увидит готовность других государств принимать во внимание ее позицию.

Диверсия на «Северных потоках»

Песков заявил о планах России продолжать прикладывать усилия для того, чтобы коллективный Запад не смог отойти от поиска виновных в диверсиях на «Северных потоках», передает ТАСС.

Также пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что Россия видит «глухую стену» в вопросе инициирования расследования со стороны западных стран. Более того, как уточнил Песков, Москва видит их желание особо не фокусироваться на данном вопросе.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ходе заседания СБ ООН по «северным потокам» Москва привлекла внимание к необходимости тщательного расследования диверсий на трубопроводах.

Кроме того, Песков отметил, что отсутствие желания у Запада допускать Россию к расследованию подрывов «Северных потоков» мешает поиску истины.

Встреча с Путина с Ван И

Как передает ТАСС, Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в среду примет в Москве главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), члена Политбюро ЦК КПК Ван И.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, до этого дипломату удалось провести в столице обстоятельные переговоры с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает РИА Новости, Песков прокомментировал и опровержение Пекином слухов о том, что РФ запрашивала военную помощь и поставки вооружений у КНР.