Захарова прокомментировала упрек Зеленского в адрес Берлускони

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заметила, как Владимир Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским, упрекнув экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что «его дом ни разу не бомбили».
Ранее Берлускони рассказал, как в его детстве «союзники бомбили Милан в 1943». По его словам, однажды бомба упала на улицу, где он жил. После этого его семья переехала. На эти слова Зеленский заметил, что дом Берлускони никогда не бомбили, к нему никогда не подъезжали танки и не убивали его родственников.
«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО - с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», - ответила на это Захарова.
Ранее Берлускони выступил с критикой Владимира Зеленского. По его мнению, конфликт на Украине не начался бы, если бы украинский президент не попытался напасть на Донбасс. Он также добавил, что Зеленского можно было уговорить пойти на мирные переговоры, однако глава Белого дома Джо Байден «надавил на него», рассказал о плане по восстановлению Украины на $ 6 9 млрд.