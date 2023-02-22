Захарова прокомментировала упрек Зеленского в адрес Берлускони

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заметила, как Владимир Зеленский «незатейливо» сравнил свой режим с фашистским, упрекнув экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что «его дом ни разу не бомбили».

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Ранее Берлускони рассказал, как в его детстве «союзники бомбили Милан в 1943». По его словам, однажды бомба упала на улицу, где он жил. После этого его семья переехала. На эти слова Зеленский заметил, что дом Берлускони никогда не бомбили, к нему никогда не подъезжали танки и не убивали его родственников.

«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО - с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», - ответила на это Захарова.