Путин встретится с президентом Южной Осетии по вопросам сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду встречу с коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Нынешняя встреча лидеров станет первой с момента победы Гаглоева на выборах президента Южной Осетии весной прошлого года.

Фото: ТАСС ТАСС

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере.

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Пресс-секретарь президента Южной Осетии Наталья Босикова пояснила ТАСС, что в целом это не первый визит Гаглоева в РФ, он уже проводил в Москве рабочие встречи. "Но с Владимиром Путиным Алан Гаглоев встретится впервые", - отметила Босикова.

Путин ранее выражал надежду на упрочение отношений двух стран и подчеркивал, что Россия продолжит оказывать республике "всемерную поддержку в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности". В свою очередь Гаглоев называл Россию главным союзником Южной Осетии. Он отмечал, что единственный вектор развития республики - это интеграция с РФ. Отдельно Гаглоев говорил, что южноосетинский народ всегда будет благодарен российскому руководству за спасение и признание независимости.

Гаглоев возглавил Южную Осетию в мае 2022 года. Во втором туре президентских выборов он обошел на тот момент действующего президента Анатолия Бибилова, набрав 56,09% голосов. С 2004 по 2017 годы Гаглоев был сотрудником Комитета государственной безопасности Южной Осетии. Участвовал в боевых действиях в ходе грузино-южноосетинских конфликтов 2004 и 2008 годов.

Поддержка развития Южной Осетии

В феврале председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев сообщил, что РФ выделит в нынешнем году более 5,5 млрд рублей на социально-экономическое развитие республики. Пояснялось, что средства пойдут на продолжение работы по снятию инфраструктурных ограничений, развитие жилищного строительства, туристического кластера, благоустройство дорожной инфраструктуры городов и районов, строительство объектов образования, улучшение водоснабжения и так далее.