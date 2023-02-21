Джабаров назвал огромной ошибкой выступление Байдена после послания Путина

"Думаю, что советники Байдена допустили огромную ошибку, посоветовав ему выступить после послания В.В.Путина. В мире сейчас нет национального лидера, способного на равных дискутировать с Путиным. Даже заочно. Слушаешь Байдена и понимаешь: гора родила мышь. Ничего из выступления Байдена запомниться не может. Все было аморфно, слабо аргументировано, нарочито оптимистично", - написал Джабаров.