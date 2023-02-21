Джабаров назвал огромной ошибкой выступление Байдена после послания Путина

Советники президента США Джо Байдена зря посоветовали ему выступить после послания российского лидера Владимира Путина к Федеральному Собранию, считает первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
В своем Telegram-канале он отметил, что ничего из выступления главы Белого дома запомнится не может.
"Думаю, что советники Байдена допустили огромную ошибку, посоветовав ему выступить после послания В.В.Путина. В мире сейчас нет национального лидера, способного на равных дискутировать с Путиным. Даже заочно. Слушаешь Байдена и понимаешь: гора родила мышь. Ничего из выступления Байдена запомниться не может. Все было аморфно, слабо аргументировано, нарочито оптимистично", - написал Джабаров.
Как указал сенатор, речь Байдена, по сути, была откровенно фальшивой. Он также добавил, что обращение Путина же стало сильнейшим за многие годы.
"В послании президента России озвучена программа действий нашей страны как во внутренних делах, так и на международной арене. На мой взгляд, сильнейшее и самое глубокое выступление Владимира Путина за многие годы, после того как он стал президентом России", - подчеркнул Джабаров.
Ранее Байден заявил, что США и страны Европы не собираются нападать на Россию.