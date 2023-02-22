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23 минуты назад

Песков назвал время встречи Путина и Ван И

Lenta.ruиещё 11

Президент России Владимир Путин и Член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И встретятся в среду 22 февраля. Время встречи РИА Новости назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков назвал время встречи Путина и Ван И
Фото: ТАССТАСС

«Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая», — сообщил он.

Ранее Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Китайский дипломат заверил главу МИД, что на любом посту будет прилагать усилия по углублению отношений с Россией. Ван И прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Политика,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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