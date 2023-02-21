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59 минут назад

Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина

Елена Прошина

Член Общественной палаты России Диана Гурцкая объяснила выбор платья на оглашение послания президента РФ Владимира Путина. В разговоре с «РИА Новости» она сказала, что считает наряд «вполне уместным», так как он отражает транслируемый главой страны на выступлении «заряд в светлое будущее».

Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина
Фото: ТАССТАСС

Ранее пользователи интернета обратили внимание на платье Гурцкой на мероприятии. Они отметили, что традиционными считаются синяя и серая гамма оттенков, а певица выбрала цветочный принт.

Гурцкая отметила, что послание президента всегда «определяет направление созидательного развития» России.

«И сегодняшний его заряд в светлое будущее не может не вдохновлять. Поэтому, как мне кажется, мой образ был вполне уместен», — пояснила она.

Напомним, что Путин обратился к Федеральному собранию сегодня, 21 февраля. Его выступление длилось 1 час 45 минут.

Политика,Диана Гурцкая,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Общественная палата России,
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