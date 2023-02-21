Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина

Член Общественной палаты России Диана Гурцкая объяснила выбор платья на оглашение послания президента РФ Владимира Путина. В разговоре с «РИА Новости» она сказала, что считает наряд «вполне уместным», так как он отражает транслируемый главой страны на выступлении «заряд в светлое будущее».