Гурцкая объяснила выбор платья на послание Путина

Член Общественной палаты России Диана Гурцкая объяснила выбор платья на оглашение послания президента РФ Владимира Путина. В разговоре с «РИА Новости» она сказала, что считает наряд «вполне уместным», так как он отражает транслируемый главой страны на выступлении «заряд в светлое будущее».
Ранее пользователи интернета обратили внимание на платье Гурцкой на мероприятии. Они отметили, что традиционными считаются синяя и серая гамма оттенков, а певица выбрала цветочный принт.
Гурцкая отметила, что послание президента всегда «определяет направление созидательного развития» России.
«И сегодняшний его заряд в светлое будущее не может не вдохновлять. Поэтому, как мне кажется, мой образ был вполне уместен», — пояснила она.
Напомним, что Путин обратился к Федеральному собранию сегодня, 21 февраля. Его выступление длилось 1 час 45 минут.