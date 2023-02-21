Путин обновил состав комиссии по обеспечению участия России в G20

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава межведомственной комиссии по обеспечению участия России в Группе двадцати (G20). Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем комиссии назначена замначальника экспертного управления президента, представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпа Светлана Лукаш. Кроме того, в состав комиссии вошли представители Минприроды, Минтруда, Минпросвещения, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минфина, Минкультуры и ряда других министерств и ведомств.