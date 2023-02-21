Путин закончил послание словами: «правда - за нами!»

Президент России завершил оглашение послания Федеральному собранию, которое длилось почти 2 часа словами: «правда - за нами!». Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.

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«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один большой и сплоченный народ, мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда - за нами!» - сказала глава государства в завершении своей речи.

После этих слов заиграл гимн Российской Федерации, весь зал встал.

В этом году оглашение послания президента стало одним из самых продолжительных, оно длилось 1 час 45 минут. В своей речи президент 24 раза упомянул Запад, 11 раз - США, 10 раз - НАТО, 19 раз - Украину. Зал четыре раза стоя аплодировал президенту.

Напомним, выступление президента перед обеими палатами Федерального собрания прошло в Гостином дворе. Основными темами послания стали вопросы спецоперации, социально-экономическое развитие страны и поддержка новых территорий.