Путин высказался о президентских выборах 2024 года

Президент Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году в России состоятся в полном соответствии с законом. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

«И выборы в местные и в региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — сказал глава государства.

Напомним, что единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В этот день ожидаются выборные кампании различного уровня — довыборы депутатов в Госдуму, губернаторские выборы в 21 субъектах федерации, а также выборы депутатов местных парламентов в 16 субъектах.

В 2024 году должны пройти президентские выборы — по предварительной информации, они состоятся 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате будет принято Советом Федерации не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.