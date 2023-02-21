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1 час назад

Путин высказался о президентских выборах 2024 года

Никита Бородкин

Президент Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году в России состоятся в полном соответствии с законом. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

«И выборы в местные и в региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — сказал глава государства.

Напомним, что единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В этот день ожидаются выборные кампании различного уровня — довыборы депутатов в Госдуму, губернаторские выборы в 21 субъектах федерации, а также выборы депутатов местных парламентов в 16 субъектах.

В 2024 году должны пройти президентские выборы — по предварительной информации, они состоятся 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате будет принято Советом Федерации не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Оглашение послания Путина проходит в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента, а также участники специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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