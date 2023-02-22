Песков не знает, когда Путин объявит о решении по президентским выборам

Президент РФ Владимир Путин пока не говорил о своих намерениях по поводу выборов главы государства в 2024 году, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

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"А вы слышали, [чтобы было] заявление на этот счет? Я тоже [не слышал]", - ответил пресс-секретарь на вопрос, определился ли уже Путин, будет ли он участвовать в выборах. В ответ на вопрос о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление, Песков сказал: "Не знаю".

Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова после окончания послания подчеркнула, что ближайшие выборы - единый день голосования в сентябре 2023 года и выборы президента РФ в 2024 году - будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Выборы президента РФ планируются на 17 марта 2024 года.

По закону Путин имеет право баллотироваться на новый срок полномочий в 2024 году. На большой пресс-конференции в декабре 2020 года президент отметил, что еще не принял решение, пойдет или не пойдет на выборы. По его словам, "формально это разрешение есть от народа", а делать это или не делать, он посмотрит.