В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Песков не знает, когда Путин объявит о своем решении по президентским выборам

ТАССиещё 18

Президент РФ Владимир Путин пока не говорил о своих намерениях по поводу выборов главы государства в 2024 году, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Песков не знает, когда Путин объявит о решении по президентским выборам
Фото: ТАССТАСС

"А вы слышали, [чтобы было] заявление на этот счет? Я тоже [не слышал]", - ответил пресс-секретарь на вопрос, определился ли уже Путин, будет ли он участвовать в выборах. В ответ на вопрос о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление, Песков сказал: "Не знаю".

Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова после окончания послания подчеркнула, что ближайшие выборы - единый день голосования в сентябре 2023 года и выборы президента РФ в 2024 году - будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Выборы президента РФ планируются на 17 марта 2024 года.

По закону Путин имеет право баллотироваться на новый срок полномочий в 2024 году. На большой пресс-конференции в декабре 2020 года президент отметил, что еще не принял решение, пойдет или не пойдет на выборы. По его словам, "формально это разрешение есть от народа", а делать это или не делать, он посмотрит.

Перед предыдущими выборами главы государства в 2018 году Путин объявил о намерении баллотироваться чуть более чем за три месяца - в декабре 2017 года.

Политика,Элла Памфилова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦИК России,Федеральное Собрание России,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий