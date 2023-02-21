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19 минут назад

Путин пообещал не допустить ситуации «пушки вместо масла»

Никита Бородкин

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет повторять ошибки прошлого и производить «пушки вместо масла». Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

Путин пообещал не допустить ситуации «пушки вместо масла»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства отметил, что оборона страны — важнейший приоритет, однако при ее развитии нельзя повторять ошибки прошлого, разрушая собственную экономику.

«"Пушки вместо масла" — такой ситуации в России не будет», — сказал Путин.

Президент добавил, что в 2022 году многие отрасли не только не сократили, но и нарастили производство. В частности, двузначный рост показало сельское хозяйство. В этом же году аналитики ожидают и рост спроса, чем могут воспользоваться отечественные компании, занимая освободившиеся после ухода западных производителей ниши.

Напомним, что оглашение послания Путина проходит в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента, а также участники специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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