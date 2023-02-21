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28 минут назад

Путин: «Будем делать все для победы»

Никита Бородкин

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все необходимое для победы. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

Путин: «Будем делать все для победы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства подчеркнул, что уровень оснащения сил ядерного сдерживания России современными технологиями составляет более 91%. Он добавил, что в стране будут активно внедрять технологии, повышающие боеготовность армии и флота — наработки есть по всем направлениям.

«Будем делать все для победы», — заключил Путин.

Напомним, что оглашение послания Путина проходит в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента, а также участники специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.

Президент ежегодно обращается к Федеральному Собранию в соответствии с Конституцией. Оно касается текущего положения в стране и главных направлений во внутренней и внешней политике. В 2022 году Путин не оглашал послание. Позднее он объяснил это динамично изменяющейся ситуацией и необходимостью дополнительного времени на анализ событий.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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