Путин: «Будем делать все для победы»

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все необходимое для победы. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

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Глава государства подчеркнул, что уровень оснащения сил ядерного сдерживания России современными технологиями составляет более 91%. Он добавил, что в стране будут активно внедрять технологии, повышающие боеготовность армии и флота — наработки есть по всем направлениям.

«Будем делать все для победы», — заключил Путин.

Напомним, что оглашение послания Путина проходит в Гостином дворе в Москве. На мероприятии присутствуют депутаты обеих палат парламента, а также участники специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оглашение аккредитовали журналистов зарубежных СМИ из дружественных стран.