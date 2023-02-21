Путин пообещал наказать национал-предателей по закону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне, «вставшие на путь национал-предательства», понесут ответственность по закону. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

В то же время «охоты на ведьм» не будет, заверил Путин.

«Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму. <…> Мы не станем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, им с этим жить», - подчеркнул президент.

Он отметил, что главное - это моральная оценка, которую этим людям дали сами россияне.

В 2023 году выступление президента перед парламентариями решили провести в Гостином дворе. На оглашении послания присутствуют депутаты и сенаторы, министры, главы регионов, а также другие приглашенные, в 2023 году среди них участники СВО.