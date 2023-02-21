Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия будет «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках спецоперации. Прямую трансляцию послания на Rutube опубликовал канал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что во время спецоперации на каждом в РФ «лежит колоссальная ответственность».

Он подчеркнул, что СВО была начата «для защиты людей на наших исторических землях».

Также президент отметил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.