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1 час назад

Путин: мы шаг за шагом будем решать стоящие перед нами задачи в ходе СВО

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия будет «шаг за шагом, аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках спецоперации. Прямую трансляцию послания на Rutube опубликовал канал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что во время спецоперации на каждом в РФ «лежит колоссальная ответственность».

Он подчеркнул, что СВО была начата «для защиты людей на наших исторических землях».

Также президент отметил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Путин заявил, что выступает с посланием в рубежное для России время

В 2023 году выступление президента перед парламентариями пройдет в Гостином дворе. По традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в 2023 году среди них участники СВО.

Политика,Видео,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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