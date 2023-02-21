По традиции, на оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в 2023 году среди них будут участники СВО. По словам Пескова, на послание будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны, а зарубежные СМИ из недружественных стран приглашаться не будут.

В соответствии с Конституцией, президент России обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, оно касается положения в стране и основных направлений внутренней и внешней политики. В 2022 году Владимир Путин с посланием к Федеральному собранию не обращался. В конце декабря он заявил, что выступит с обращением в начале 2023 года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации.