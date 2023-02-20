Глава Ленобласти пообещал чиновникам «ознакомительные экскурсии» в колонии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать для чиновников «ознакомительные экскурсии» в колонии после череды коррупционных скандалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет «неприкасаемых», — подчеркнул Дрозденко.

Сейчас в правительстве Ленинградской области идет проверка правоохранителей и внутренние мероприятия. Дрозденко отметил, что часть из них также касаются работы предприятий, которые занимались выполнением госконтрактов. Материалы о нарушениях со стороны областных учреждений и подрядчиков будут переданы правоохранителям.

Напомним, что связанные с коррупцией скандалы гремят в учреждениях Ленобласти гремят с начала года. Так, в январе бывшего первого зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области Олега Зинченко арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, на должности первого зампреда комитета по управлению госимуществом региона в 2014-2015 годах он помогал бизнесменам покупать участки земли в обход торгов, по заниженной цене.