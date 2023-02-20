Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ

Посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха вызвали в МИД РФ. Об этом сообщает газета «Известия».

Напомним, что 18 февраля МИД Нидерландов заявил, что часть российских дипломатов должна покинуть страну в течение двух недель. В ведомстве рассказали, что переговоры с Россией об условиях командирования представителей на дипломатические должности не закончились успехом.

С 20 февраля посольство РФ в Нидерландах перестало принимать посетителей из-за нехватки сотрудников. Прием без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельства на въезд в РФ также временно прекращается.

Также Нидерланды с 20 февраля решили временно закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге из-за нехватки персонала. Кроме того, придется закрыть и торговое представительство России в Амстердаме.