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1 час назад

Посла Нидерландов вызвали в МИД РФ

Никита Бородкин

Посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха вызвали в МИД РФ. Об этом сообщает газета «Известия».

Напомним, что 18 февраля МИД Нидерландов заявил, что часть российских дипломатов должна покинуть страну в течение двух недель. В ведомстве рассказали, что переговоры с Россией об условиях командирования представителей на дипломатические должности не закончились успехом.

С 20 февраля посольство РФ в Нидерландах перестало принимать посетителей из-за нехватки сотрудников. Прием без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельства на въезд в РФ также временно прекращается.

Нидерланды ограничат число работающих в стране дипломатов РФ

Также Нидерланды с 20 февраля решили временно закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге из-за нехватки персонала. Кроме того, придется закрыть и торговое представительство России в Амстердаме.

Отметим, что Хиллеса Арно Бесхоора Плуха уже вызывали в МИД России 16 февраля. Тогда в ведомстве заявили, что политика страны и сокращение числа дипломатов мешает посольству РФ выполнять свою работу.

Политика,Видео,МИД России,
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