В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
58 минут назад

В Абхазии заявили, что статус республики в ходе визита Бжании в Москву не обсуждается

ТАСС

Управление по связям со средствами массовой информации администрации президента Абхазии назвало ложной сообщения о том, что Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву обсуждает статус республики. Об этом говорится в комментарии управления, опубликованном на официальном сайте президента в воскресенье.

В Абхазии прокомментировали визит Бжании в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"14 февраля президент Абхазии отбыл в Москву. В рамках рабочего визита Аслан Бжания проводит ряд встреч в Администрации президента Российской Федерации. Граждане республики были своевременно проинформированы о рабочем визите президента в Москву и его целях, однако в публикациях различных периодических изданий и в информационно-коммуникационной сети Интернет стали распространяться не соответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса Абхазии. К сожалению, эти сообщения стали транслироваться некоторыми гражданами и общественными организациями и в Абхазии", - говорится в комментарии.

Видео дня

В управлении по связям со СМИ отметили, что "публичные обращения на основе непроверенной и недостоверной информации о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия могут считаться попыткой некоторых граждан и общественных объединений беспочвенно и голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя".

"Основа конституционного строя Республики Абхазия, как суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение, закреплена законодательно и обсуждению не подлежит. Президент Аслан Бжания осуществляет свои полномочия в строгом соответствии с законами и Конституцией Республики Абхазия, гарантом исполнения которой является", - подчеркивается в тексте.

В Абхазии высказались против вступления в состав России

Управление по связям со СМИ призывает граждан "не принимать во внимание ложную информацию из недостоверных источников".

В воскресенье некоторые общественные организации и известных общественных деятелей Абхазии выступили против возможного вхождения республики в состав России, отметив, что формат действующих с РФ отношений полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях.

Политика,Аслан Бжания,Администрация Президента РФ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий