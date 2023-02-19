В Абхазии прокомментировали визит Бжании в Москву

Управление по связям со средствами массовой информации администрации президента Абхазии назвало ложной сообщения о том, что Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву обсуждает статус республики. Об этом говорится в комментарии управления, опубликованном на официальном сайте президента в воскресенье.

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"14 февраля президент Абхазии отбыл в Москву. В рамках рабочего визита Аслан Бжания проводит ряд встреч в Администрации президента Российской Федерации. Граждане республики были своевременно проинформированы о рабочем визите президента в Москву и его целях, однако в публикациях различных периодических изданий и в информационно-коммуникационной сети Интернет стали распространяться не соответствующие действительности сообщения о якобы обсуждении статуса Абхазии. К сожалению, эти сообщения стали транслироваться некоторыми гражданами и общественными организациями и в Абхазии", - говорится в комментарии.

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В управлении по связям со СМИ отметили, что "публичные обращения на основе непроверенной и недостоверной информации о якобы обсуждении статуса Республики Абхазия могут считаться попыткой некоторых граждан и общественных объединений беспочвенно и голословно обвинить руководство Абхазии в подрыве основ конституционного строя".

"Основа конституционного строя Республики Абхазия, как суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение, закреплена законодательно и обсуждению не подлежит. Президент Аслан Бжания осуществляет свои полномочия в строгом соответствии с законами и Конституцией Республики Абхазия, гарантом исполнения которой является", - подчеркивается в тексте.

Управление по связям со СМИ призывает граждан "не принимать во внимание ложную информацию из недостоверных источников".