FT: усилия Запада ужесточить подход Африки к России провалились

Западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России, однако эти усилия завершились провалом. Такое мнение в воскресенье выразила британская газета Financial Times.

Согласно изданию, западным лидерам не удалось довести до руководителей стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира. В статье также отмечается, что представители государств Африки и Латинской Америки на двусторонних встречах с главами стран Запада в Мюнхене были больше обеспокоены ростом инфляции, ценами на энергоносители и вопросами продовольственной безопасностью, нежели ситуацией на Украине.

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Газета подчеркнула, что в развивающихся странах с недоверием относятся к западным государствам из-за их отказа выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от коронавируса в начале пандемии. Как указало издание, свидетельством провала усилий Запада в отношении стран Африки и Латинской Америки стали выступления представителей региона на конференции в Мюнхене, которая состоялась с 17 по 19 февраля. Так, глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что миру следует попытаться найти решение конфликта на Украине.

"Мы не можем продолжать говорить только о войне", - сказал он.