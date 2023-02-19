FT: усилия Запада ужесточить подход Африки к России провалились

Западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России, однако эти усилия завершились провалом. Такое мнение в воскресенье выразила британская газета Financial Times.
Согласно изданию, западным лидерам не удалось довести до руководителей стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира. В статье также отмечается, что представители государств Африки и Латинской Америки на двусторонних встречах с главами стран Запада в Мюнхене были больше обеспокоены ростом инфляции, ценами на энергоносители и вопросами продовольственной безопасностью, нежели ситуацией на Украине.
Газета подчеркнула, что в развивающихся странах с недоверием относятся к западным государствам из-за их отказа выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от коронавируса в начале пандемии. Как указало издание, свидетельством провала усилий Запада в отношении стран Африки и Латинской Америки стали выступления представителей региона на конференции в Мюнхене, которая состоялась с 17 по 19 февраля. Так, глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил, что миру следует попытаться найти решение конфликта на Украине.
"Мы не можем продолжать говорить только о войне", - сказал он.
В свою очередь вице-президент Колумбии Франсия Маркес отметила, что не хочет обсуждать, кто будет "победителем или проигравшим в войне". Она также выразила надежду на то, что Европа будет уделять больше внимания вопросам борьбы с изменением климата. Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила заявила, что заинтересована в "решении проблемы, но не в перекладывании вины". По ее мнению, средства, выделяемые в Европе на закупку вооружения, "было бы лучше потратить на продвижение развития на Украине, в Африке, Азии и в самом Евросоюзе, где многие люди сталкиваются с трудностями".