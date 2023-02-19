В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
32 минуты назад

Зеленский утвердил санкции в отношении 333 граждан России

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций в отношении 333 россиян. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Под санкции попал генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. В санкционный список вошли, в частности, ряд представителей банковской сферы Российской Федерации — финансисты, банкиры, топ-менеджеры. Меры предусматривают блокирование активов и другие ограничения.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте.

Контролировать исполнение указа Зеленский поручил СНБО.

12 февраля сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкционных мерах против 200 граждан Российской Федерации.

Политика,Владимир Зеленский,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий