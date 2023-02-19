Вероятность оказания Китаем помощи России в СВО оценили

«Официально Россия и Китай не являются союзниками, у нас нет договора, который бы подразумевал оказание военной помощи. Во-вторых, Россия у Китая никакой помощи не просила. По большей части это дело Российской Федерации. Но Китай, безусловно, озабочен вопросами европейской безопасности. Существующий геополитический слом Китая тоже касается, в какой-то мере он чувствует эти отголоски в Тайваньском проливе, это все части одной большой картины. Если говорить о материальной помощи, то сложно сказать о начале какой-то официальной поддержки. Но, если российская сторона выступит с такой инициативой, я не думаю, что Китай будет против», — заключил он.