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43 минуты назад

Вероятность оказания Китаем помощи России в СВО оценили

Lenta.ruиещё 1

Китай может рассмотреть вероятность оказания помощи России в специальной военной операции (СВО) на территории Украины, считает доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал необходимые для этого условия.

Вероятность оказания Китаем помощи России в СВО оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весь вопрос в характере поддержки. Насколько мы знаем, Китай не скрывает своего отношения — Китай выступает за прекращение военных действий, призывает все стороны к остановке конфликта. Китай дипломатически на стороне России», — оценил ситуацию политолог.

Что касается непосредственной поддержки, Пекин внимательно следит за развитием событий и принимает решения, исходя из этого, отметил Андрей Губин.

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«Официально Россия и Китай не являются союзниками, у нас нет договора, который бы подразумевал оказание военной помощи. Во-вторых, Россия у Китая никакой помощи не просила. По большей части это дело Российской Федерации. Но Китай, безусловно, озабочен вопросами европейской безопасности. Существующий геополитический слом Китая тоже касается, в какой-то мере он чувствует эти отголоски в Тайваньском проливе, это все части одной большой картины. Если говорить о материальной помощи, то сложно сказать о начале какой-то официальной поддержки. Но, если российская сторона выступит с такой инициативой, я не думаю, что Китай будет против», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Китай может оказать помощь России на Украине. По его словам, на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ваном И он дал понять, что такая поддержка «будет иметь серьезные последствия» для отношений Вашингтона и Пекина.

Политика,Андрей Губин,Энтони Блинкен,
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