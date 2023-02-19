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1 час назад

Песков отреагировал на заявления Нуланд о Крыме

Илья Родин

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отреагировал на резкие высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд. По его мнению, ее слова подчеркивают роль Штатов как основного провокатора международной напряженности, пишет ТАСС.

Песков отреагировал на заявления Нуланд о Крыме
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее Нуланд заявила об отношении США к планам Киева в отношении Крыма. По ее словам, Вашингтон не возражает против нанесения ударов по военным объектам на полуострове.

Песков подчеркнул, что чиновница относится к многочисленному стану американских «ястребов».

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По его словам, Москве хорошо известно, что такая точка зрения распространена в Штатах. Пресс-секретарь добавил, что она подчеркивает глубину разногласий между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, она подчеркивает роль Вашингтона как главного провокатора сложной ситуации на планете, резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь исключил встречу президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Он подчеркнул, что российский лидер с высокой долей вероятности не заинтересуется подобным предложением.

Политика,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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