Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отреагировал на резкие высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд. По его мнению, ее слова подчеркивают роль Штатов как основного провокатора международной напряженности, пишет ТАСС.

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Отмечается, что ранее Нуланд заявила об отношении США к планам Киева в отношении Крыма. По ее словам, Вашингтон не возражает против нанесения ударов по военным объектам на полуострове.

Песков подчеркнул, что чиновница относится к многочисленному стану американских «ястребов».

По его словам, Москве хорошо известно, что такая точка зрения распространена в Штатах. Пресс-секретарь добавил, что она подчеркивает глубину разногласий между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, она подчеркивает роль Вашингтона как главного провокатора сложной ситуации на планете, резюмировал Песков.