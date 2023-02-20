МИД РФ: СВО России на Украине дала импульс для построения нового миропорядка

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин считает, что российская специальная военная операция на Украине дала импульс изменению миропорядка в пользу многополярности. Об этом он написал в своей статье для сайте »Россия в глобальной политике».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам дипломата, на это указывает неготовность большинства стран мира в том числе присоединяться к антироссийским санкциям Запада. При этом автор статьи указывает, что нежелание многих стран вводить ограничения против России не связано с Украиной, государства «третьего мира» выступают за противодействие бывшим колониальным властителям.

«Действия России рассматриваются через призму восстановления исторической справедливости. Появляется реальная возможность выстраивать эффективные схемы взаимодействия и развития не против Запада, а в обход его, без его участия», — написал Дробинин.

Он отметил, что среди таких стран можно выделить Россию, Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии, Арабского мира, а также Африки и Латинской Америки.