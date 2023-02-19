Володин отреагировал на планы Украины отменить 9 мая

— Память о Победе объединяет народ наших стран. Это не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, — сказал он.