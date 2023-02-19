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19 минут назад

«Самый подлый поступок»: Володин прокомментировал планы Украины отменить 9 мая

Вечерняя Москваиещё 4

Намерение украинского правительства отменить празднования Дня Победы является самым подлым поступком по отношению к погибшим на войне гражданам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 19 февраля.

Володин отреагировал на планы Украины отменить 9 мая
Фото: ТАССТАСС

— Память о Победе объединяет народ наших стран. Это не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским. Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, — сказал он.

Политик добавил, что в результате Великой Отечественной войны сильнее всех пострадали именно Россия, Украина и Белоруссия. Несмотря на это, Киев продолжает активно уничтожать собственную культуру, «которую нельзя делить на русскую и украинскую», отметил Володин в своем Telegram-канале.

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Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что стагнация на Украине неизбежна, так как основные потери оппонента «произойдут на Донецком направлении». Эксперт добавил, что дальнейший ход военных действий сейчас зависит от тех, кто сейчас находится на поле боя.

Политика,Василий Дандыкин,Вячеслав Володин,Правительство Украины,Госдума,
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