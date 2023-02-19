Антонов: США оправдывают разжигание кризиса на Украине словами о преступлениях РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон выступает с утверждениями о преступлениях РФ против человечности с целью оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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"Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима", — сказал он.

Ранее вице-президент США Камала Харрис обвинила Россию в "преступлении против человечности" на Украине. Соответствующее заявление она сделала во время 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Вашингтон якобы рассмотрел имеющиеся доказательства действий Российской Федерации на Украине.