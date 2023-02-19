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38 минут назад

Посол РФ Антонов: США оправдывают разжигание кризиса на Украине словами о преступлениях РФ

Газета.Ruиещё 4

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон выступает с утверждениями о преступлениях РФ против человечности с целью оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Антонов: США оправдывают разжигание кризиса на Украине словами о преступлениях РФ
Фото: Wong Maye-E/APWong Maye-E/AP

"Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима", — сказал он.

Ранее вице-президент США Камала Харрис обвинила Россию в "преступлении против человечности" на Украине. Соответствующее заявление она сделала во время 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, Вашингтон якобы рассмотрел имеющиеся доказательства действий Российской Федерации на Украине.

Она утверждает, что Соединенные Штаты "официально установили", что РФ якобы "совершила преступление против человечности". В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Политика,Безопасность,Анатолий Антонов,Владимир Путин,
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