Экс-депутат думы Владивостока погиб в зоне спецоперации

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Ямщиков являлся депутатом думы Владивостока IV созыва с 2012 по 2017 год. Также он курировал работу молодёжной палаты при гордуме.

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