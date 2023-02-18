В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
13 минут назад

РИА Новости: экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне спецоперации

RT на русскомиещё 1

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации на Украине.

Экс-депутат думы Владивостока погиб в зоне спецоперации
Фото: СоцсетиСоцсети

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Ямщиков являлся депутатом думы Владивостока IV созыва с 2012 по 2017 год. Также он курировал работу молодёжной палаты при гордуме.

Ранее сына вице-губернатора ЕАО Андрея Ковтуна посмертно наградили звездой Героя России за подвиг в СВО.

В начале января президент России Владимир Путин установил дополнительные соцгарантии для служащих Росгвардии в зоне СВО.

Политика,Армия,Андрей Ковтун,Михаил Веселов,Владимир Путин,Росгвардия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий