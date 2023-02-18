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13 минут назад

Участвующие в боях на Украине росгвардейцы могут получить участки в Крыму

Елена Прошина

Сотрудники Росгвардии смогут получить земельные участки в Подмосковье и Крыму на безвозмездной основе. Подобные награды собираются вручать за заслуги, проявленные в ходе боевых действий на Украине. Соответствующее распоряжение уже подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Участвующие в боях на Украине росгвардейцы могут получить участки в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменением подверглось распоряжение «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей». Как говорится в документе, кроме военнослужащих, чьи заслуги в ходе сражений на Украине впечатлили командование, поддержку государства получат также сотрудники Росгвардии, а именно: ветераны боевых действий, члены семей раненых и погибших, а также те, кто ранее получил государственные награды.

Согласно указу президента, органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять законодательные акты, которые предоставят военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, проявившим себя в ходе сражений на Украине, земельные участки, находящиеся в муниципальной и государственной собственности.

В новом распоряжении подчеркивается, что государственная поддержка коснется и лиц, проходящих или проходивших службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции.

Политика,Владимир Путин,Росгвардия,Правительство московской области,
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