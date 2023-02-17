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22 минуты назад

Минюст расширил список иноагентов

Елена Прошина

Министерство юстиции расширило список иностранных агентов, включив в него, в том числе журналиста Андрея Лошака. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Минюст расширил список иноагентов
Фото: 

Помимо Лошака в реестр попал историк и зампред партии «Парнас» Андрей Зубов и Школа свободной общественной мысли «Возрождение». В качестве даты внесения их в список стоит 17 февраля.

«Участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов и распространяли негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях», — указано в качестве причин включения в реестр Лошака и Зубова.

Журналиста также обвинили в высказываниях против СВО на Украине и активном взаимодействии с зарубежными структурами. Школа «Возрождение» попала в список из-за призывов к борьбе с действующей государственной властью России и изменению конституционного строя страны. Отмечается, что большая часть лекторов организации ранее уже была включена в реестр иноагентов.

Политика,Андрей Зубов,РПР-Парнас,
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