Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции расширило список иностранных агентов, включив в него, в том числе журналиста Андрея Лошака. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Помимо Лошака в реестр попал историк и зампред партии «Парнас» Андрей Зубов и Школа свободной общественной мысли «Возрождение». В качестве даты внесения их в список стоит 17 февраля.

«Участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов и распространяли негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях», — указано в качестве причин включения в реестр Лошака и Зубова.

Журналиста также обвинили в высказываниях против СВО на Украине и активном взаимодействии с зарубежными структурами. Школа «Возрождение» попала в список из-за призывов к борьбе с действующей государственной властью России и изменению конституционного строя страны. Отмечается, что большая часть лекторов организации ранее уже была включена в реестр иноагентов.