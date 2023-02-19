Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО

"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", - резюмировал Песков.