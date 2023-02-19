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17 минут назад

Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО

ТАССиещё 9

Президент России Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией (СВО), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вся наша жизнь - она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Он констатировал, что послание парламенту - это "всегда громкая новость", это "всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года".

"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", - резюмировал Песков.

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве.

Политика,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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