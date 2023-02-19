В Кремле оценили идею Лукашенко о переговорах Путина и Байдена

«Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным. И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у Байдена, естественно, не будет никаких остановок кроме как в Польшу», — заявил Песков.