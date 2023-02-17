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57 минут назад

Путин пошутил про шапку Миллера

Лера Букина

Президент России Владимир Путин обратил внимание на шапку главы «Газпрома» Алексея Миллера, который сегодня по случаю 30-летия холдинга выступает в Санкт-Петербурге. Главе государства напомнил сегодняшний образ руководителя компании Соловья-разбойника, передает РИА Новости.

Путин пошутил про шапку Миллера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», - подчеркнул президент.

Руководство компании и ее структурных подразделений сегодня докладывает главе государства о реализации стратегических проектов, включая программу газификации, развитие трубопроводной системы и перерабатывающих производств, а также участие в социальных инициативах.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил Путину, что объемы газа в стране будут большими в течение десятилетий благодаря крупнейшей в мире ресурсной базе.

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками «Газпрома» по видеосвязи назвал разведанные запасы компании в ряде месторождений страны астрономическими.

Глава государства отметил, что запасы в Бованенковском месторождении, которое располагается на полуострове Ямал, оцениваются в 4,9 триллионов кубических метров, в Харасавэйском месторождении – в 2 триллионов. Президент добавил, что у «Газпрома» есть и другие возможности, которые «просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира».

Политика,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
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