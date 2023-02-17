Путин пошутил про шапку Миллера

Президент России Владимир Путин обратил внимание на шапку главы «Газпрома» Алексея Миллера, который сегодня по случаю 30-летия холдинга выступает в Санкт-Петербурге. Главе государства напомнил сегодняшний образ руководителя компании Соловья-разбойника, передает РИА Новости.
«И поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера», - подчеркнул президент.
Руководство компании и ее структурных подразделений сегодня докладывает главе государства о реализации стратегических проектов, включая программу газификации, развитие трубопроводной системы и перерабатывающих производств, а также участие в социальных инициативах.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил Путину, что объемы газа в стране будут большими в течение десятилетий благодаря крупнейшей в мире ресурсной базе.
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками «Газпрома» по видеосвязи назвал разведанные запасы компании в ряде месторождений страны астрономическими.
Глава государства отметил, что запасы в Бованенковском месторождении, которое располагается на полуострове Ямал, оцениваются в 4,9 триллионов кубических метров, в Харасавэйском месторождении – в 2 триллионов. Президент добавил, что у «Газпрома» есть и другие возможности, которые «просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира».