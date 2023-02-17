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Путин в шутку "пожалел" замерзшего на улице в ожидании ВКС главу "Газпрома"

Президент России Владимир Путин посочувствовал главе "Газпрома" Алексею Миллеру, который на улице возле Лахта-центра в Санкт-Петербурге ожидал начала видеоконференции с главой государства по случаю 30-летия концерна в пятницу.

Путин в шутку "пожалел" замерзшего на улице главу "Газпрома"
© РИА Новости

"Замерз, Алексей Борисович? Холодно у вас там", - сказал Путин, увидев Миллера на экране видео-конференц-связи.

Президент поинтересовался, какая температура воздуха в Петербурге, Миллер ответил, что "где-то минус 5 градусов", но ветрено - дует с Финского залива.

Президент, хорошо знакомый с петербургским климатом, развел руками.

"Понятно", - сказал Путин и продолжил мероприятие.

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