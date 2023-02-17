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53 минуты назад

Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него сегодня должна пройти встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Уже в Москве», - отмечает канал, проиллюстрировав сообщение фотографией стоящего у трапа самолета президента Белоруссии.

По информации пресс-службы главы белорусского государства, Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с президентом России, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина будет «обстоятельная беседа» с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В Кремле анонсировали «обстоятельную беседу» Путина и Лукашенко

В последний раз Путин и Лукашенко очно встречались 26-27 декабря 2022 года в рамках саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Также в начале февраля они провели телефонные переговоры.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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