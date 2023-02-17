Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него сегодня должна пройти встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Уже в Москве», - отмечает канал, проиллюстрировав сообщение фотографией стоящего у трапа самолета президента Белоруссии.
По информации пресс-службы главы белорусского государства, Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с президентом России, пишет РИА Новости.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина будет «обстоятельная беседа» с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В последний раз Путин и Лукашенко очно встречались 26-27 декабря 2022 года в рамках саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Также в начале февраля они провели телефонные переговоры.