Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где у него сегодня должна пройти встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Уже в Москве», - отмечает канал, проиллюстрировав сообщение фотографией стоящего у трапа самолета президента Белоруссии.

По информации пресс-службы главы белорусского государства, Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с президентом России, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина будет «обстоятельная беседа» с белорусским коллегой Александром Лукашенко.