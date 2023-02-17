Захарова дала совет Нуланд

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову удивили слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
Ранее Виктория Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска из Украины. На это Захарова предложила заместителю госсекретаря дать премию за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование Палестины.
«Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома?», - написала Захарова.
При этом она призналась, что не знала о том, что решения за Нобелевский комитет принимает Нуланд.
Ранее Нуланд заявила, что для сдерживания России Украина должна получить «армию будущего». По ее мнению, пока в России Путин остается у власти при любом сценарии урегулирования украинского конфликта, нет уверенности, что он не начнется снова.