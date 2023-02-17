Захарова дала совет Нуланд

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Ранее Виктория Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска из Украины. На это Захарова предложила заместителю госсекретаря дать премию за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование Палестины.

«Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома?», - написала Захарова.

При этом она призналась, что не знала о том, что решения за Нобелевский комитет принимает Нуланд.