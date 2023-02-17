В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции по Минским соглашениям

ТК «Звезда»иещё 2

Дипломат подчеркнула, что глава МИД РФ лично предложил разработку резолюции Совбеза ООН, которая делала соблюдение соглашений обязательным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров лично инициировал закрепление обязательности Минских договоренностей в разработке резолюции СБ ООН. Таким образом Захарова прокомментировала слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о выполнении Минских договоренностей.

«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт - лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», - написала дипломат у себя в Telegram.

В Кремле назвали первоначальную цель Минских соглашений

Напомним, вчера Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову признался, что во время работы над минскими договоренностями изначально предполагал, что они не будут выполнены.

Политика,Видео,Алексей Чеснаков,Владислав Сурков,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий