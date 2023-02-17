Дипломат подчеркнула, что глава МИД РФ лично предложил разработку резолюции Совбеза ООН, которая делала соблюдение соглашений обязательным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров лично инициировал закрепление обязательности Минских договоренностей в разработке резолюции СБ ООН. Таким образом Захарова прокомментировала слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о выполнении Минских договоренностей.
«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт - лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», - написала дипломат у себя в Telegram.
Напомним, вчера Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову признался, что во время работы над минскими договоренностями изначально предполагал, что они не будут выполнены.