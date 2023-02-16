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25 минут назад

США анонсировали масштабные санкции G7 против России

Lenta.ruиещё 1

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций, которые подготовили США и их партнеры по «Большой семерке» (G7). Об этом сообщает РИА Новости.

США анонсировали масштабные санкции против РФ в день начала СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Санкции будут введены в день начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля. Как уточнила Нуланд, новые ограничения коснутся поставок высокотехнологичного оборудования и военно-промышленный комплекса. Она назвала пакет предстоящих санкций масштабным.

Ранее стало известно, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза (ЕС) введение антироссийских санкций в Брюсселе 22 февраля.

Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков

16 февраля послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука.

Политика,Джейк Салливан,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Госдеп США,ЕС,
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