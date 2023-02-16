США анонсировали масштабные санкции против РФ в день начала СВО

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций, которые подготовили США и их партнеры по «Большой семерке» (G7). Об этом сообщает РИА Новости.

Санкции будут введены в день начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля. Как уточнила Нуланд, новые ограничения коснутся поставок высокотехнологичного оборудования и военно-промышленный комплекса. Она назвала пакет предстоящих санкций масштабным.

Ранее стало известно, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза (ЕС) введение антироссийских санкций в Брюсселе 22 февраля.