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32 минуты назад

Медведев прокомментировал заявление  Столтенберга о «риске победы» России

Парламентская газетаиещё 8

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО опаснее, чем риск эскалации конфликта на Украине.

Медведев прокомментировал заявление Столтенберга о «риске победы» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти слова, по мнению Медведева, означают, что риски третьей мировой войны альянсом оцениваются существенно меньше риска победы России. «Ненавидят и боятся», — заключил политик.

Столтенберг высказался о риске эскалации конфликта на Украине

Как ранее сообщалось, провокационное заявление генсек Североатлантического альянса сделал на Мюнхенской конференции по безопасности 18 ферваля.

«Многие боятся, что наша поддержка в отношении Украины может привести к эскалации конфликта. Позвольте мне внести ясность: свободных от риска вариантов не существует. Но самым большим риском будет, если Путин победит», — цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Политика,НАТО и Россия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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