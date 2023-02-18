Медведев прокомментировал заявление  Столтенберга о «риске победы» России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО опаснее, чем риск эскалации конфликта на Украине.
Эти слова, по мнению Медведева, означают, что риски третьей мировой войны альянсом оцениваются существенно меньше риска победы России. «Ненавидят и боятся», — заключил политик.
Как ранее сообщалось, провокационное заявление генсек Североатлантического альянса сделал на Мюнхенской конференции по безопасности 18 ферваля.
«Многие боятся, что наша поддержка в отношении Украины может привести к эскалации конфликта. Позвольте мне внести ясность: свободных от риска вариантов не существует. Но самым большим риском будет, если Путин победит», — цитирует Столтенберга РИА «Новости».