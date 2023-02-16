В России сочли крупной экокатастрофой ЧП с крушением поезда с химикатами в США

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что сход с рельсов поезда с опасными химикатами в американском штате Огайо - это масштабная экологическая катастрофа, так как в итоге в воздух выделился токсичный газ фосген. Его слова приводит ТАСС.

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"В штате Огайо произошла, я считаю, серьезная экологическая катастрофа", - указал он.

По словам Иванова, химические отходы, которые перевозил поезд, во время Первой мировой войны считались официальным химическим оружием, а сейчас входят в первый класс опасности.

Он выразил недоумение по поводу того, что американские власти принимают нерациональные решения касательно устранения опасности, к примеру, поджигают вытекающие химикаты.

"И они неделю горят. За это время во всей округе вся рыба и все животные сдохли, пожар продолжается, в воздух выделяется вещество под названием фосген", - подытожил политик.