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1 час назад

В России сочли крупной экокатастрофой ЧП с крушением поезда с химикатами в Огайо

Газета.Ru

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что сход с рельсов поезда с опасными химикатами в американском штате Огайо - это масштабная экологическая катастрофа, так как в итоге в воздух выделился токсичный газ фосген. Его слова приводит ТАСС.

В России сочли крупной экокатастрофой ЧП с крушением поезда с химикатами в США
Фото: WFMJWFMJ

"В штате Огайо произошла, я считаю, серьезная экологическая катастрофа", - указал он.

По словам Иванова, химические отходы, которые перевозил поезд, во время Первой мировой войны считались официальным химическим оружием, а сейчас входят в первый класс опасности.

Он выразил недоумение по поводу того, что американские власти принимают нерациональные решения касательно устранения опасности, к примеру, поджигают вытекающие химикаты.

"И они неделю горят. За это время во всей округе вся рыба и все животные сдохли, пожар продолжается, в воздух выделяется вещество под названием фосген", - подытожил политик.

5 февраля в США с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами, начался пожар. Примерно 20 из 100 вагонов состава перевозили химические вещества. В 14 из них находился винилхлорид - взрывоопасное вещество, которое при горении выделяет токсичные вещества. Жители города Восточная Палестина в американском штате Огайо жалуются на головные боли после крушения поезда с винилхлоридом. Ведущий Fox News призвал американского президента Джо Байдена ввести режим ЧП из-за химической катастрофы в Огайо.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Иванов,
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