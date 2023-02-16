В России сочли крупной экокатастрофой ЧП с крушением поезда с химикатами в США

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что сход с рельсов поезда с опасными химикатами в американском штате Огайо - это масштабная экологическая катастрофа, так как в итоге в воздух выделился токсичный газ фосген. Его слова приводит ТАСС.
"В штате Огайо произошла, я считаю, серьезная экологическая катастрофа", - указал он.
По словам Иванова, химические отходы, которые перевозил поезд, во время Первой мировой войны считались официальным химическим оружием, а сейчас входят в первый класс опасности.
Он выразил недоумение по поводу того, что американские власти принимают нерациональные решения касательно устранения опасности, к примеру, поджигают вытекающие химикаты.
"И они неделю горят. За это время во всей округе вся рыба и все животные сдохли, пожар продолжается, в воздух выделяется вещество под названием фосген", - подытожил политик.
5 февраля в США с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами, начался пожар. Примерно 20 из 100 вагонов состава перевозили химические вещества. В 14 из них находился винилхлорид - взрывоопасное вещество, которое при горении выделяет токсичные вещества. Жители города Восточная Палестина в американском штате Огайо жалуются на головные боли после крушения поезда с винилхлоридом. Ведущий Fox News призвал американского президента Джо Байдена ввести режим ЧП из-за химической катастрофы в Огайо.