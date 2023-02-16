Госдума прекратила действие договоров Совета Европы в отношении РФ

Госдума на заседании в четверг единогласно приняла закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров с организацией.

Инициатива была внесена в Думу в январе президентом России Владимиром Путиным. Как указано в документе, РФ выходит из договоров и отказывается от Устава СЕ в связи с прекращением членства в этой организации.

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Всего денонсируют 21 документ, среди них - европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и т. д.

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, прекращение действия, в частности, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России.

"За 26 лет членства России в Совете Европы, все нормы так или иначе как минимум имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Конституцией России к тому же предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав человека, чем ЕКПЧ", - сказал депутат журналистам.

Как указано в заключении профильного комитета, в связи с тем, что согласие на обязательность для РФ международных договоров Совета Европы было принято в форме федеральных законов, решение о прекращении их действия также подлежит принятию в форме федерального закона. Кроме того, принятие документа потребует внесения изменений в федеральные конституционные законы от 30 мая 2001 года "О чрезвычайном положении" (статья 37. "Уведомление и информирование ООН и Совета Европы о введении чрезвычайного положения и прекращении периода его действия") и от 30 января 2002 года "О военном положении" (статья 22. "Уведомление и информирование ООН и СЕ о введении военного положения и его отмене").

Выход РФ из Совета Европы

15 марта 2022 года правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. 16 марта Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о прекращении полномочий России в организации. В тот же день ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против РФ. ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы россиян, поступившие в суд до 16 сентября 2022 года.

Россия стала членом СЕ в 1996 году. МИД РФ, объясняя причины выхода из организации, подчеркивал, что недружественные России страны ЕС и НАТО, злоупотребляя имеющимся у них абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), долгое время продолжали "линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства".