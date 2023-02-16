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1 час назад

В Кремле назвали первоначальную цель Минских соглашений

Елена Прошина

У России изначально была цель урегулировать конфликт посредствам Минских соглашений, пессимизма по этому поводу Москва почувствовала лишь на последней стадии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, заключая Минские соглашения, Россия исходила из необходимости выполнить их. Кроме того, Москва приложила немало усилий для того, чтобы вынудить Запад тоже исполнять свои обязательства.

«На заключительной стадии был определенный пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина и Парижа», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что эти переговоры были камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы – об этом заявили непосредственно участники этого процесса: Украина, Германия и Франция.

Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, принимавший участие в переговорном процессе, заявил, что не рассчитывал на то, что Минские соглашения будут выполнены.

Политика,Видео,Владислав Сурков,Дмитрий Песков,
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