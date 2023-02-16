Анонсирована «обстоятельная беседа» Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина будет «обстоятельная беседа» с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщает РИА Новости, встреча пройдет в президентской резиденции в Ново-Огарево завтра, 17 февраля.

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По словам представителя Кремля, переговоры будут закрытыми. Представителей СМИ допустят лишь на начало встречи.

Напомним, что встречу Путина и Лукашенко в Кремле анонсировали еще во вторник, 14 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раскрывал детали будущих переговоров между лидерами. В четверг, 16 февраля, предстоящую встречу подтвердил и белорусский президент.