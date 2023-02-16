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1 час назад

В Кремле анонсировали «обстоятельную беседу» Путина и Лукашенко

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина будет «обстоятельная беседа» с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщает РИА Новости, встреча пройдет в президентской резиденции в Ново-Огарево завтра, 17 февраля.

Анонсирована «обстоятельная беседа» Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя Кремля, переговоры будут закрытыми. Представителей СМИ допустят лишь на начало встречи.

Напомним, что встречу Путина и Лукашенко в Кремле анонсировали еще во вторник, 14 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не раскрывал детали будущих переговоров между лидерами. В четверг, 16 февраля, предстоящую встречу подтвердил и белорусский президент.

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В последний раз Путин и Лукашенко очно встречались 26-27 декабря в рамках саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Также в начале февраля они провели телефонные переговоры.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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